Battle Commander Vol I: Les campagnes italiennes de Napoléon (Francais)

Battle Commander Vol I : Les campagnes italiennes de Napoléon, conçu par Carl Paradis.

Battle Commander a pour objectif de recréer les batailles historiques des XVIIIe et XIXe siècles. Il propose un cadre novateur axé sur deux aspects clés : les décisions de commandement et une jouabilité maximale.

Dans le volume I, vous incarnez le commandant en chef de l’armée dans une série de six batailles dramatiques qui se sont déroulées pendant les deux campagnes italiennes de Napoléon. Le volume II couvrira les engagements de la deuxième et de la troisième coalition, notamment Austerlitz et la bataille des Pyramides.

Dans Battle Commander, vous luttez contre le chaos de la bataille en prenant des décisions importantes, sans vous occuper de la gestion minutieuse de vos troupes : c’est le travail de vos colonels ! Une bonne utilisation des cartes est primordiale pour remporter la bataille, mais ne vous y trompez pas : il ne s’agit pas d’un jeu basé sur les cartes, mais d’un jeu amélioré par les cartes.

L’activation par tirage de cubes permet de gérer les phases du jeu (déplacement, combat, ralliement, tirage de cartes, etc.), ainsi que les cartes pour le système de combat interactif et les événements, offrant ainsi une multitude de possibilités et un gameplay adapté au solitaire. Pas de dés, pas de calculs complexes, pas de marqueurs, pas de temps morts, pas de certitudes !

Une carte de personnage représente chaque commandant, ses capacités spécifiques et les ressources de votre armée ; les chefs subordonnés, qui jouent un rôle essentiel, sont intégrés dans un système innovant de cartes à rôles multiples.

Le moral et les compétences des troupes sont au cœur du mécanisme : démoraliser l’ennemi contribue grandement à remporter la bataille, les armées voyant leurs performances se dégrader progressivement jusqu’au point de rupture ! Les pertes sont gérées sans effort et l’aspect du champ de bataille est correctement représenté à tout moment. Avec un nombre de pièces similaire à celui des échecs, vous pourrez évaluer votre situation d’un seul coup d’œil.

Préparez-vous à une simulation de bataille passionnante qui vous permettra de revivre les plus grands triomphes et échecs de Napoléon. L’action est rapide et ininterrompue, récompensant la planification, la prise de risques et l’initiative.

Dans Battle Commander, c’est VOUS qui commandez ; vous prenez les décisions cruciales, vous jouez l’histoire !

Composants du jeu:

3 cartes montées, double face, 56 x 44cm

2 double layered army management mats

2 aides joueurs

7 cartes commandants armée

93 cartes évenéments et leader

100 pions unité en bois

105 cubes / marqueurs en bois

1 règle du jeu

1 cahier scénarios

Info:

Créateur: Carl Paradis

Artiste: Marc von Martial

Règles et aides jeu: Jules Kanou

Developeur: Carl Paradis

Période historique: napoléonienne

Durée du jeu: 120+ minutes

Joueurs: 2

Age: 14+ ans

Complexité: 5 / 10

Solitaire: 7 / 10

100% localized French version.

Version francaise.

