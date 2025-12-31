Battle Commander – Expansion 1 (English / Francais)
Expansion #1 of Carl Paradis’s new groundbreaking Napoleonic game system “Battle Commander”.

Battle Commander intents to recreate historical 18th-19th century battles. It features a fresh framework focused on providing two key aspects: command decision and maximum playability.

In this expansion, you get six more exciting Italian Campaign Battles to replay. Will you lead your troops to victory, or will fate prevail? This expansion is dual language: English and French.

Components:

  • 1 double-sided mounted map
  • 15 Leader cards
  • 5 Army Commander cards
  • 1 playbook

Battle Commander vise à récréer des batailles historiques du XVIIIe au XIXe siècles. Il utilise un nouveau système de jeu axé sur le rôle du commandant et offre une jouabilité maximale.

Cette extension offre six nouvelles batailles enlevantes, couvrant les campagnes italiennes. Saurez-vous mener vos troupes à la victoire? Cette expansion est bilangue: anglais et français.

Contenu:

  • 1 plateau de jeu double
  • 15 carrtes d’Officiers
  • 5 cartes de Commandants d’Armée
  • 1 livret de jeu
