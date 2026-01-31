No Retreat! Vol. 1: The Russian Front – Designer’s Edition – (Deutsch)

Die Ostfront. Vier Jahre brutaler Krieg. Ein legendäres Brettspiel … wiedergeboren.

Basierend auf der Originalversion von 2008 und den späteren Deluxe-Editionen verfeinert diese neue Version das Gameplay, optimiert die Kernmechanismen, erweitert das Ereigniskartendeck auf insgesamt 70 Karten und verbessert den Solitärmodus. Die Graphiken sind durch die renommierten Künstler Marc von Martial und Wouter Schoutteten auf das nächst höhere Niveau gebracht.

Mit zwei Spielbrettern, optionalen historischen Spielsteinen, 3D-Armeedisplays und Deluxe-Spielhilfen repräsentiert die Designer’s Edition Paradis’ endgültige, maßgebliche Vision für sein bahnbrechendes Design.

No Retreat! The Russian Front – Designer’s Edition ist die ultimative Überarbeitung des preisgekrönten Klassikers von Carl Paradis. Alle Komponenten wurden neu gestaltet, alle Systeme optimiert, alle Karten neu geschrieben. Neue Karten. Neue Spielsteine. Ein komplettes Ereigniskartenspiel mit 70 Karten. Ein erweitertes Solitaire-Kit.

Und atemberaubende neue Grafiken von Marc von Martial und Wouter Schoutetten.

Dies ist nicht nur ein Nachdruck. Es ist die Version, von der der Designer immer geträumt hat – entstanden nach 45 Jahren des Studiums der Ostfront.

Die endgültige Vision. Die ultimative Ausgabe. No Retreat!

Achtung: Dies ist ein Vorbestellungsartikel, der von Freitag, 27. Februar bis 30. März zu einem Vorzugspreis von 49 € erhältlich ist. Zwischen 1. April und 8. Mai ist der Preis 59 €. Ab 9. Mai 2026 ist das Spiel für 69 € erhältlich. Das Spiel wird Ende Juni 2026 verfügbar sein und versandt werden.

Das Spiel ist auch in einer englischen und französischen Ausgabe erhältlich.

Spielkomponenten: