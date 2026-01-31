No Retreat! Vol. 1: The Russian Front – Designer’s Edition – (Francais)

Disponible en précommande dès maintenant :

No Retreat! The Russian Front— Designer’s Edition est la version définitive de la célèbre simulation du front de l’Est de Carl Paradis ! Chaque composant a été repensé, chaque système affiné, chaque carte réécrite. De nouvelles cartes. De nouveaux pions. Un paquet complet de 70 cartes Événement. Un kit Solitaire considérablement enrichi.

Basée sur la version originale de 2008 et les éditions Deluxe ultérieures, cette nouvelle version affine le gameplay, optimise les mécanismes de base, étend le jeu de cartes événementielles à un total de 70 cartes et améliore le mode solitaire. Les graphismes ont été améliorés par les artistes renommés Marc von Martial et Wouter Schoutteten.

Avec deux plateaux de jeu, des pions historiques optionnels, des présentoirs d’armée en 3D et des aides de jeu de luxe, l’édition Designer’s Edition représente la vision finale et définitive de Paradis pour son design révolutionnaire.

Ce n’est pas une simple réédition. C’est la version dont le concepteur a toujours rêvé, élaborée après 45 ans d’étude du front russe.

La vision finale. L’édition ultime. No Retreat!

Attention : il s’agit d’une précommande qui sera disponible à un prix spécial (49 €) du vendredi 27 février au 30 mars, et au prix réduit de 59 € jusqu’au 8 mai 2026.

Après 8 mai, le jeu sera ä 69 €.

Le jeu sera disponible et expédié fin juin 2026.

Le jeu est également disponible en anglais.

Composants du jeu :