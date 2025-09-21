Europa Universalis Deluxe – German Edition funded! And a lot more news.

Dear gamers
I did prepare a newsletter for the funding of the project of the German edition of Europa Universalis – The Price of Power in the Deluxe Version. prior to the start of the campaign but the the campaign and reached its funding goal so fast (some 15 hours), I didn’t have the time to send you a newsletter with that information 🙂
In the meantime we signed a very nice cooperation agreement with the French publisher Les3Zouaves and (most probably) will sign with Sergio from DiSSimula. We prepared the SPIEL25 in Essen and a VERY SPECIAL AND UNIQUE project that we will start to talk about in the next days. Don’t miss our blog / newsletter and follow us on Facebook. And while we were working so intensively on the translation of the German edition of Europa Universalis – The Price of Power in the Deluxe Version the community did fund it so fast. Amazing, a big compliment for our work. Thank you so much all of you.
Have a look at the latest update, you will see many details of what we are currently working on.
Your Sound of Drums Team
Join us: EUROPA UNIVERSALIS campaign
Please take care of yourself, hug your beloved and stay safe
Uwe
🥁🎲⚔️
und da es sich um eine deutsche Ausgabe handelt, das ganze natürlich auch auf Deutsch:-)
Liebe Spielfreunde
kurz vor Beginn der Kampagne zu der deutschen Ausgabe von Europa Universalis – Der Preis der Macht Deluxe Version habe ich einen Newsletter vorbereitet. Das Projekt hat so schnell (kaum 15 Stunden!) sein Finanzierungsziel erreicht, ich bin noch gar nicht dazugekommen, den Newsletter mit dieser Information rauszujagen :-). Ich dachte, bei diesem Projekt wird es ein paar Tage dauern und ich kann mich in der Zwischenzeit um die Unterzeichnung der Kooperationsverträge mit dem französischen Verlag Les3Zouaves und (hoffentlich) DiSSimula kümmern, Essen Spiel25 in Ruhe vorbereiten und vor allem ein ganz SPEZIELLES und EINZIGARTIGES Spielprojekt für diesen Herbst (aufmerksame Leser der Kommentare in der Kampagne von Europa Universalis – Der Preis der Macht Deluxe Version wissen bereits, wovon ich rede :-): Wir starten diese Woche das Marketing für dieses Projekt.
Und während wir sehr intensiv an der Übersetzung der deutschen Ausgabe von Europa Universalis – Der Preis der Macht Deluxe Version gearbeitet haben, hat die Community das Projekt so schnell finanziert. Das ist großartig und ein großes Kompliment für unsere Arbeit. Vielen Dank an euch alle.
Schaut euch das neueste Update an, dort findet ihr viele Details zu dem, woran wir derzeit arbeiten.
Folgt uns: EUROPA UNIVERSALIS Deutsche Ausgabe
Bleibt gesund, erfreut Euch am kommenden Herbst (Spielzeit!) und genießt das Hobby
Uwe & Sound of Drums Team
🥁🎲⚔️
Hier seht ihr ein paar Beispiele, an denen das überragende Übersetzungsteam im Moment arbeitet:
Der Spielplan aus der Delux Box auf die Neoprenspielmatte gelegt. Riesig und schön.
Setup Karten und Karten zu “Ulm”. Ich liebe den Stil von Svip. Habe ich mal erwähnt, dass ich 20 km von Ulm geboren wurde? Das Ulmer Münster und die Besteigung des höchsten Kirchturms der Welt war Pflichtprogramm 🙂